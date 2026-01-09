Funkelnde Kronen, königliche Gewänder und den Stern in der Hand: So sind die Sternsinger von St. Marien in den ersten Tagen vom Jahr unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ von Haus zu Haus gezogen, haben das Sternsingerlied gesungen und ihre Sprüche aufgesagt.

Dabei brachten sie den Segen für das Jahr 2026 zu den Häusern und sammelten Spenden, damit Kinder weltweit genug zu essen haben, gesund aufwachsen und zur Schule gehen können.

Durch den Einsatz unserer Könige sind bisher 10.004,14 Euro und 10 dänische Kronen zusammengekommen. Danke an all die großzügigen Spender! Ein besonders großes DANKE an die 75 Könige und Helfer der Sternsingeraktion 2026!

Gerne möchten wir auf diesem Weg all denen, die nicht persönlich eine Spende abgeben konnten, unsere Digitale Spendendose zeigen. Bis zum 14. Februar können Sie unter dem Link https://spenden.sternsinger.de/tzmlhgmv die Sternsinger virtuell an der Haustüre empfangen und direkt beim Kindermissionswerk spenden oder Sie scannen einfach den QR-Code. Egal, ob klein oder groß: Jeder Beitrag zählt!