Sternsinger St. Marien sammelten für Kinder in der Welt

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder und den Stern in der Hand: So sind die Sternsinger von St. Marien Kevelaer in den ersten Tagen des Jahres unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ von Haus zu Haus gezogen, haben das Sternsingerlied gesungen und ihre Sprüche aufgesagt. Dabei brachten sie den Segen für das Jahr 2023 zu den Häusern und sammelten Spenden, um einen Beitrag zu leisten, damit Kinder weltweit genug zu essen haben, gesund aufwachsen und zur Schule gehen können.

„Durch den Einsatz unserer Könige sind bisher 9.248,51 Euro, 1 Türkische Lira und 1 Friedenstaube zusammengekommen. Danke an all die großzügigen Spender“, berichtet das Orga-Team der Gemeinde. Einen besonders großen Dank richten sie zudem an alle Könige und helfenden Hände der Sternsingeraktion 2023. Für diejenigen, die nicht persönlich eine Spende abgeben konnten, gibt es eine „digitale Spendendose“. Bis zum 15. Februar können Spendenwillige unter dem Link https://spenden.sternsinger.de/nyf5b3ga die Sternsinger virtuell an der Haustüre empfangen und direkt beim Kindermissionswerk spenden.