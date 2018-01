Erneut Vorfall am Europaplatz / Seitenscheibe zersplittert

Wie die Polizei jetzt mitteilt, war am Samstag, 6. Januar 2018, gegen 18.25 Uhr der Fahrer eines VW Caddy auf dem Europaplatz in Richtung Bahnhof unterwegs. Plötzlich zersplitterte die hintere rechte Seitenscheibe. Der Autofahrer fand einen runden Kieselstein. Möglicherweise hat ein unbekannter Täter eine Schleuder benutzt und damit das Auto beschädigt. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits am Zweiten Weihnachtstag ereignet, ebenfalls auf dem Europaplatz.

Hinweise erbittet die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.