Stefan Verhasselt gastiert in Uedem

Als Niederrheiner unter den Kabarettisten freut sich Stefan Verhasselt schon sehr auf sein Gastspiel in Uedem. Auf Einladung der Kolpingsfamilie gastiert er am Freitag, 16. Mai, ab 20 Uhr, mit „Kabarett 6.0 – Mit euch ist es schöner“ im Bürgerhaus.

Mit feinsinnigem und stellenweise richtig schrägem Humor „philosophiert“ sich Stefan Verhasselt auch in seinem aktuellen Kabarettprogramm wieder wortwitzig durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft und zeigt auf, was wir täglich so veran- und verunstalten. Alles ohne Kostüm und Kulisse, aber immer oberhalb der Gürtellinie und mit Empathie für seine Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher feststellen: „Genau so is et – wie bei uns zuhaus“.

Im neuen Programm geht‘s um Kühe im Home-Office, Hunde im Übergangsmäntelchen und künstliche Intelligenz im Kabarett. Man erfährt auch, warum Jugendliche keinen Spargel mehr essen, dafür aber alles in „Bowls“, wie es um uns herum um den Datenschutz bestellt ist und was am Niederrhein so alles „geht“. Das Programm lebt auch vom „Assoziationsprakesieren“ – eine Eigenschaft, die Niederrheinern wie Stefan Verhasselt in die Wiege gelegt zu sein scheint: Gerade noch grübeln wir darüber, wann wohl das nächste Mal die braune Tonne geleert wird, um uns im nächsten Moment dem Gerücht zuzuwenden, wer gerade im Sterben liegt. Weitere Infos: www.stefanverhasselt.de.

Karten kosten im Vorverkauf € 22,- und an der Abendkasse € 25,-. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr (freie Platzwahl).

Vorverkaufsstellen:

Geschenke Binn, Mühlenstraße 5, 47589 Uedem, Telefon: 02825-7010

montags-freitags 9-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, samstags 9-13 Uhr

Bürgerhaus, Agathawall 11, 47589 Uedem, Telefon: 02825-1667

mittwochs-samstags ab 17 Uhr, sonntags 12-14 Uhr und ab 17 Uhr.