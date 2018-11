Traditionell lud die Pfarrei St. Marien wieder statt Halloween zu Holy-wins ein. Dabei sollten nicht Schauer und Horror, sondern Schönes und Heiliges in den Blick genommen werden. Bei der Abendmesse in der Beichtkapelle gab es sogar hohen Besuch: Einige Heilige traten als Experten in Sachen „Himmel“ auf. Sie erzählten über ihr Leben und ihre Sendung und über das Glück im Himmel.

Traditionell lud die Pfarrei St. Marien wieder statt Halloween zu Holy-wins ein. Dabei sollten nicht Schauer und Horror, sondern Schönes und Heiliges in den Blick genommen werden. Bei der Abendmesse in der Beichtkapelle gab es sogar hohen Besuch: Einige Heilige traten als Experten in Sachen „Himmel“ auf. Sie erzählten über ihr Leben und ihre Sendung und über das Glück im Himmel.

Verona Marliani-Eyll und Biggi Lehnen, die das Holy-wins-Projekt gemeinsam vor zwölf Jahren für die Pfarrei St. Marien initiiert hatten, waren auch erneut die Hauptorganisatoren. Allerdings hatten sie viele fleißige Helfer, die überall Hand anlegten und dafür sorgten, dass alle einen tollen Abend haben konnten.

Für Jugendliche und Erwachsene stand ein Imbiss im Goldenen Löwen bereit. Junge Leute vom 5. bis zum 9. Schuljahr sahen sich unter Leitung von Heinz Hochstrat und Holger van den Ham im Priesterhaus einen christlichen Kinofilm bei Schnupp und Cola an. Und die Grundschulkinder konnten im Petrus-Canisius-Haus Laternen mit Heiligenmotiven basteln.

Nach getaner Arbeit und gestärkt mit Brötchen und Waffeln zogen die Kinder in die Beichtkapelle, wo Kaplan Christoph Schwerhoff die Messe zelebrierte. „Wir bekommen heute Besuch, Besuch aus dem Himmel“, lud Sprecher Robin Romme…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.