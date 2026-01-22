Statistik weiterhin positiv

Bei den Übernachtungszahlen zeichnet sich weiterhin ein gutes Jahr 2025 für den Niederrhein ab: Laut den aktuellen Veröffentlichungen des Landesbetriebs IT.NRW gab es zwischen Januar und Oktober 2025 exakt 936.063 Gästeankünfte am Niederrhein, was ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Bei den ausländischen Gästen (148.781) beträgt die erfreuliche Veränderung sogar fast acht Prozent. Damit liegt der Niederrhein deutlich über den Ergebnissen für ganz NRW von 1,9 bzw. 2,5 Prozent.

Auch bei den Übernachtungen ist die Entwicklung positiv: Hier verzeichnen die Statistiker für die Kreise Heinsberg, Kleve, Wesel und Viersen insgesamt ein Plus von 1,5 Prozent. Die absolute Übernachtungszahl für die ersten zehn Monate 2025 lautet 2.111.311. Stellt man allein die Oktober-Zahlen gegenüber, gab es 9,9 Prozent mehr Übernachtungen und 9,2 Prozent mehr Gästeankünfte als im Vorjahr. Dabei ist zu beachten, dass Ferienwohnungen mit weniger als 10 Betten (zu denen die meisten am Niederrhein zählen) noch gar nicht inkludiert sind. Deren Übernachtungszahlen werden bislang nicht statistisch erfasst.

Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH (NT), rechnet auf Basis der nun veröffentlichten Zahlen damit, „dass auch das gesamte Jahr 2025 mit einem Übernachtungsplus statistisch abgeschlossen werden kann“. Die finalen Zahlen des Landesbetriebs werden für Februar erwartet.

Grundsätzlich betont Baumgärtner, dass viele Übernachtungsgäste in der Region natürlich immer ein Grund zur Freude seien, weil dies die Umsätze in der Region steigert, insbesondere im Einzelhandel und der Gastronomie – zwei Branchen, die nach Corona bislang noch nicht wieder ihre Ziele erreicht haben.

Dass die Region immer mehr Fans findet, zeigt sich für das NT-Team auch an der positiven Entwicklung im Netz: So verzeichnet die Webseite von Niederrhein Tourismus eine Steigerung bei den Seitenaufrufen von fast 6,5 Prozent zwischen 2024 und 2025. Hinzu kommen 12 bzw. mehr als 8 Prozent Follower-Zuwachs bei Instagram und Facebook.