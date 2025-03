Startschuss zum Frühjahrsputz

Mit einem guten Dutzend Teilnehmenden machte der Aufsichtsrat der Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) am Wochenende den offiziellen Auftakt in den diesjährigen Frühjahrsputz im Kreis Kleve.

An der Müllsammelaktion im gesamten Kreisgebiet beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Vereine und Initiativen, die auch in den kommenden Tagen noch auf rege Mitwirkung aus der Bevölkerung hoffen.

Bei frühlingshaften Temperaturen ging es für die Aufsichtsratsmitglieder, ausgestattet mit Müllzangen und -säcken „bewaffnet“, von der KKA-Verwaltung in Uedem aus in die anliegenden Straßen. Entlang der Fahrbahnen und in Büschen wurden insgesamt 15 Säcke Müll eingesammelt.

Neben zahlreichen Zigarettenkippen und viel Kunststoffmüll waren auch etliche Glasflaschen sowie ein kleiner Feuerlöscher unter den Fundstücken. Alles wurde der korrekten Abfallfraktion und damit Entsorgung oder Verwertung zugeführt.

„Der Frühjahrsputz im Kreis Kleve ist eine wichtige Aktion für die gesamte Region, darum machen wir als Gremium auch immer wieder sehr gerne den Auftakt dazu“, sagt Jörg Vopersal, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KKA. „Es ist erstaunlich und traurig zugleich, was die Menschen so alles einfach in die Natur werfen.“

An einigen Stellen habe man den Eindruck gehabt, dass einfach der komplette im Auto angesammelte Unrat an den Straßenrand entsorgt wurde.

Weitere Aktionen bis Ende März

In einigen Kommunen des Kreises wurde bereits im Rahmen des Frühjahrsputzes im Kreis Kleve Müll aufgesammelt und damit den Folgen des sogenannten „Littering“ entgegengewirkt. So wird das achtlose Wegwerfen von Müll in die Umgebung genannt.

Weitere Aktionen werden in den kommenden Tagen zum Beispiel am 15. März in Haldern, Herongen, Hommersum und Kehrum, am 21. März in Griethausen und Kleinkevelaer, am 22. März in Bienen, Elten, Hüthum Borghees, Lüllingen, Keeken, Keppeln, Kervenheim, Mehr, Nütterden, Uedem, Veert, Vernum, Weeze und Wemb, am 24. März in Veert, am 29. März in Uedemerbruch und Winnekendonk sowie am 30. März in Geldern stattfinden. Außerdem beteiligen sich zahlreiche Schulklassen am Frühjahrsputz.

Die komplette und aktuelle Liste mit Kontaktdaten und Sammelstellen ist auf der Website der KKA unter https://kkagmbh.de/fruehjahrsputz in einem pdf-Dokument zusammengefasst und können dort heruntergeladen werden.

Weitere Informationen gibt´s aber auch bei der Abfallberatung der KKA unter 02825 903420 oder per E-Mail an abfallberatung@kkagmbh.de.

