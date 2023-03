Start in die neue Wallfahrtssaison

Jahr für Jahr zieht es tausende Pilgerinnen und Pilger in die Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die „Pilgerleitertagung“ ist traditionell der Beginn der Saison. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung in vergangenen drei Jahren in gewohnter Form leider ausfallen. Stattdessen wurden alternative Formate erprobt und die Personen per Post, digital oder hybrid mit allen relevanten Informationen versorgt. Das ist allerdings kein Ersatz für den persönlichen Austausch vor Ort.

„Wallfahrtsleitung und Wallfahrtsstadt freuen sich, dass die Pilgerleitertagung nach drei coronabedingten Ausfalljahren am 25. März 2023 endlich wieder in Präsenzform stattfindet. Die Veranstaltung ist für viele ein besonderes Erlebnis und hat sich als zentrales Forum für Fachgespräche und programmatische Diskussionen rund um das Thema Wallfahrt etabliert,“ betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. „Vor allem freuen wir uns, vertrauten und neuen Wallfahrtsgruppen unterstützend zur Seite zu stehen. Sie alle prägen unsere Stadt auf besondere Weise“, ergänzt das Team der Tourist Information, das am Tag der Tagung gemeinsam mit dem Team der Wallfahrtsleitung vor Ort sein wird.

Wallfahrtsleitung und Wallfahrtsstadt laden am 25. März 2023 gemeinsam zur traditionellen Pilgerleitertagung in das Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer ein. Rund 600 Einladungen mit allen Informationen zur Anmeldung wurden an die Pilgergruppen in Deutschland und den Benelux-Ländern versendet. Die Resonanz ist sehr positiv. Bis zu 350 Pilgerleiterinnen und Pilgerleiter werden zur Pilgerleitertagung erwartet, um gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Stadt und Kirche das Wallfahrtsjahr zu planen.

Abwechslungsreiches Programm

Um allen Teilnehmenden eine stressfreie Anreise zu ermöglichen, haben sich die Organisierenden dazu entschlossen, den Beginn der Veranstaltung auf den späteren Vormittag zu legen. Der Tag startet um 11.30 Uhr mit dem Besuch der Heiligen Messe in der Marienbasilika. Ab 13 Uhr begrüßen Dr. Rainer Killich (Generalsekretär der Wallfahrtsleitung), Dr. Bastian Rütten (Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung) und Verena Rohde (Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings) die Gäste im Konzert- und Bühnenhaus, wo ein abwechslungsreiches Programm auf die Teilnehmenden wartet. Bei einem kleinen Imbiss wird es einen offenen Austausch und sicherlich viele konstruktive Gespräche geben. Auch viele interessante Printprodukte und „Give Aways“ können mitgenommen werden.

Zugleich ist die Tagung ein großes Dankeschön Kevelaers an die Organisierenden der vielen großen und kleinen Wallfahrtsgruppen. „Ohne sie wäre es wohl den meisten Gruppen kaum möglich, den Pilgerweg in die Wallfahrtsstadt anzutreten. Sie sind Multiplikatoren, Motivatoren und erfüllen die Wallfahrt mit Leben, indem Sie Menschen in die Wallfahrtsstadt Kevelaer bringen“, lobt Dr. Bastian Rütten von der Wallfahrtsleitung die Arbeit der meist ehrenamtlich Tätigen. Grund genug für Wallfahrtsleitung und Kevelaer Marketing, einmal Danke zu sagen!

Leitgedanke: „Habt Vertrauen – Ich bin es!“

„Habt Vertrauen – Ich bin es!“, heißt der Leitgedanke der Wallfahrtszeit 2023. Unter diesem Motto wird Bischof Erik Varden aus Norwegen am 1. Mai die diesjährige Wallfahrtssaison eröffnen. Dann werden wieder viele Pilgerinnen und Pilger den Weg nach Kevelaer zum Marienbild finden. Ihre Motivation ist vielfältig.

Das gemeinsame Ziel jedoch vereint alle, die nach Kevelaer kommen: Nach einer erlebnisreichen Wallfahrt mit neuer Kraft, Trost und Dankbarkeit nach Hause zu kommen.