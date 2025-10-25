Start der Karnevalssession

Nach der Wallfahrt der Karnevalisten möchte der VFR Blau-Gold Kevelaer (VFR) natürlich auch in diesem Jahr die Karnevalssession am 11.11. wieder mit guter Stimmung und bester Laune im Vereinslokal „Endress“ an der „Alten Wember Straße“ eröffnen.

Alle Närrinnen und Narren, die gerne mitfeiern möchten, sind hierzu recht herzlich eingeladen. Da der 11.11.2025 auf einen Dienstag fällt, wird der Start wie im vergangenen Jahr auf 19.11 Uhr verlegt, um möglichst vielen die Gelegenheit zum Mitfeiern zu geben.

Für gute Laune und ordentlich Stimmung mit Musik ist gesorgt. Der VFR würde sich freuen, wenn zahlreiche Karnevalisten sich am 11.11.2025 in der Gaststätte „Endress“ einfinden würden und zusammen mit dem VFR die kommende Session unter dem neuen Motto „Egal wat passiert – in Kävele wörd gefiert“ einläuten würden.

Der Eintritt ist natürlich frei!