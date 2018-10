Starker Saisonabschluss der Falken

Ein erfolgreiches Radsportjahr geht für die Falken zu Ende. Mit der Ausrichtung des Grenzlandpokals in Kevelaer nahmen die Falken am letzten Turnier für dieses Jahr teil.

Rund 70 Starts zeigten am Sonntag in der Dreifachturnhalle ihr Können. So eröffnete die 4er-Einrad-Mannschaft der Falken mit den Sportlern Tim Schaffers, Kai Schaffers, Sophie Jahnke und Collien Meyer den Wettkampf. Vor heimischem Publikum schafften sie es, Bestleistung zu fahren und den ersten Platz zu belegen.

Im 4er-Einradfahren der Junioren wurde die Mannschaft mit Markus Achten, Sarah Adamaschek, Julia Kühnast und Paula Wilbers ebenfalls Erste. Beim 4er-Einradfahren der Elite wurde die Mannschaft der Falken (Lara Heister, Verena Nilkens, Johanna Wilbers, Lisa Bongers) Zweite. Die 4er-Schülerinnen-Mannschaft mit Lena Köster, Jasmin Berger, Annika Hartjes und Sabrina Gerritzen hatte ihren zweiten Wettkampf und konnte sich erfolgreich gegen die Konkurrenz aus Hochheide, Moers und Oberaussem durchsetzten: Auch sie standen ganz oben auf dem Treppchen und konnten bei der Siegerehrung ihre erste Goldmedaille in Empfang nehmen.

Auch die zwei 6er-Mannschaften der Falken wurden beide Erste – in der Schülerklasse (Tim Schaffers, Kai Schaffers, Selina Ramadan, Collien Meyer, Finja Pohl, Sandy Kiala) sowie in der Juniorenklasse (Verena Nilkens, Johanna Wilbers, Lara Heister, Sarah Adamaschek, Julia Kühnast, Paula Wilbers).

Darüber hinaus nahmen drei Sportler in der Kunstrad-Diziplin teil. Hier wurde Kai Schaffers bei den Schüler D Erster, genau wie sein Bruder Tim Schaffers, der in der Klasse Schüler U13 oben auf dem Treppchen stand. Collien Meyer, die in der Klasse Schülerinnen U 11 an den Start ging, belegte den vierten Platz.

Nun bereiten sich die Falken auf die nächste Saison vor, die am 10. Februar 2019 in Neersen beginnt.