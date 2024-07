Ob als Fotografin für die DLRG Goch, als Vorstandsmitglied der Verkehrswacht Kreis Kleve oder als ehrenamtliche Lehrerin in den Sprachkursen des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer für Analphabeten und geflüchtete Frauen: Mona Neutzer ist stark im Ehrenamt engagiert.

Auf 15 Jahre ehrenamtliche Arbeit mit Sprachanfängern kann die energiegeladene Powerfrau inzwischen nicht ohne Stolz zurückblicken. Grund genug für Gudrun Blumenkemper vom Fachdienst Integration und Migration und Regina Matzke vom Freiwilligen-Zentrum Gelderland der Caritas, einmal innezuhalten und Mona Neutzer für ihren großen Einsatz zu würdigen.

Dabei war der Einstieg in das Engagement für die Caritas eher zufällig – für die Geflüchteten und Zuwanderer aber ein absoluter Glücksfall. „Ich habe einfach mal Ehrenamt im Kreis Kleve gegoogelt und bin direkt bei der Caritas gelandet, die ehrenamtliche Sprachlehrer suchte“, sagt Neutzer.

Zunächst als Kooperationsprojekt mit der Familienbildungsstätte begann die in der britischen Kronkolonie geborene Hong Kong-Chinesin, Analphabeten und vor allem geflüchteten Frauen die deutsche Sprache näher zu bringen. „Mittlerweile hat sich der Sprachtreff zu einem Treff für Alltagsfragen entwickelt“, sagt Neutzer über das Sprachangebot, das inzwischen auf zwei Gruppen angewachsen ist. Viele Dinge und Probleme des täglichen Lebens werden in diesem Kreis besprochen und auch gelöst.

„Das Feedback der Menschen ist unbezahlbar“, freut sich Neutzer. „Die Freude in den Gesichtern der Kursteilnehmerinnen ist ein wahres Geschenk“. Und auch für die Mitarbeitenden des Fachdienstes Integration und Migration der Caritas war Mona Neutzer schon im Einsatz: Für sie bot die in den USA Studierte einen Auffrischungskurs in Englisch an, um die Kommunikation im Beratungsgespräch mit den Geflüchteten zu erleichtern.

„Es wäre schön, wenn sich noch viel mehr Bürgerinnen und Bürger für Asylsuchende engagieren würden“, schwärmt die Ehrenamtliche von ihrer Arbeit. „Vor allem aber möchte ich alle Zuwanderer ermutigen, sich stärker einzubringen und mehr Eigeninitiative zu zeigen. Gegenseitige Hilfe stärkt den Zusammenhalt und erleichtert das Zusammenleben in der neuen Heimat“, so Neutzer.