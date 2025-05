Städtepartnerschaft Kevelaer und Bury St. Edmunds

Am Freitag, 2. Mai 2025, versammelten sich die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Kevelaer – Bury St. Edmunds e.V. im Vereinslokal „Goldener Löwe“. Das vergangene Vereinsjahr wurde in Erinnerung gerufen – der Blick auf das laufende Jahr mit Veranstaltungen und Ideen gefüllt. Bei der Wahl des Vorstandes erfolgte die Wiederwahl für alle Vorstandsposten.

Als herausragend wurde der Besuch der offiziellen Delegation mit Bürgermeisterin Diane Hind zur Erneuerung und Bekräftigung der bestehenden Städtepartnerschaft in den Fokus gerückt.

Ebenso förderte der Besuch der „Kerzendelegation“ im September, um die sich Pfarrer Heiner Unnig intensiv kümmerte und wichtige Vereinbarungen für die Zukunft treffen konnte, die bestehenden Verbindungen nach Bury.

Die gegenseitigen Besuche der Rotary-Clubs Kevelaer und Bury St. Edmunds stehen ebenso für den breitgefächerten Kontakt zu den englischen Freunden. Vorsitzender Bernd Pool konnte dieses positive Bild den Anwesenden vermitteln – und so ging auch der Blick ins laufende Vereinsjahr.

Englische Chöre zu Gast

Vom 22. bis 25. August 2025 werden Chöre aus Bury, „The Bethany Barber Choir“ und „The Newmarket Community Choir“, den im Jahre 2019 begonnenen musikalischen Austausch fortsetzen.

Mit mehr als 90 Sängern und Sängerinnen werden die Chöre in Kevelaer eine Heimat auf Zeit finden: „Do you hear the people sing?“ – so der Titel der beiden Gemeinschaftskonzerte mit dem Theaterchor Niederrhein am 23. und 24. August im Konzert- und Bühnenhaus. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze.

Kevelaerer besuchen Bury

Eine Partnerschaft funktioniert aber immer nur auch mit gegenseitigem Austausch: geplanter Besuch der Kevelaerer ist das Wochenende vom 3. bis 6. Oktober 2025. Für die genaue Reiseplanung werden derzeit die Meldungen der Interessenten abgewartet.

Wiederwahl des Gesamtvorstandes

Alle zwei Jahre wird der Vorstand neu gewählt. Vor zwei Jahren hatte es personelle Veränderungen gegeben, die durch das Ausscheiden langjähriger Vorstandsmitglieder erforderlich wurden. Auf Vorschlag der Versammlung wurde nunmehr dieser Vorstand in allen Funktionen bestätigt und für die kommenden zwei Jahre gewählt.