An der Diffusität des Corona-Ausbruchsgeschehens in Kevelaer hat sich seit der vergangenen Woche nicht viel geändert - es ist weiterhin nicht an einem bestimmten Ort lokalisierbar, wie Bürgermeister Dominik Pichler und Ordnungsamtschef Ludger Holla erklären. Was sich allerdings sehr wohl verändert hat, ist die 7-Tage-Inzidenz der Wallfahrtsstadt. Lag diese am Montag der vergangenen Woche noch bei knapp unter 100, ist der Wert bis zum Dienstag dieser Woche auf 113,8 gestiegen.