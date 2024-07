STADTRADELN erfolgreich beendet

Auch in diesem Jahr wurden wieder fleißig Kilometer gesammelt: Vom 17. Juni bis zum 7. Juli hat erneut das „STADTRADELN“ im Kreis Kleve, diesmal unter dem Motto „Natur erfahren – CO2 sparen“, stattgefunden.

Als Botschafter für die Aktion waren in den vergangenen Wochen auch die Bürgermeisterin, die Bürgermeister, der Landrat und die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Einsatz und beteiligten sich mit einer Staffelfahrt. Diese endete nun zum Abschluss des STADTRADELNS am Sonntag, 7. Juli 2024, vor dem Rathaus der Stadt Kleve. Brigitte Jansen von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve nahm die Staffeltasche von der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Kleve, Susanne Siebert, entgegen. Das in der Staffeltasche enthaltene regionaltypische Präsent wird in den kommenden Wochen an einen STADTRADLER verlost.

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve freut sich über die zahlreichen Radfahrer, die in den vergangenen Wochen fleißig Kilometer für den Kreis Kleve gesammelt und damit die eigene Gesundheit gefördert und das Klima geschont haben.

In der Wallfahrtstadt Kevelaer haben 318 Menschen beim STADTRADELN teilgenommen. Insgesamt fuhren sie 71.428 Kilometer bei 6.080 Fahrten.