Stadtmeisterschaft der Faustkämpfer Kevelaer

Am 26. Oktober 2025 ist es wieder so weit. Die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e.V. tragen ihre traditionelle Stadtmeisterschaft aus. Der Ort der Veranstaltung ist auch wie im vergangenen Jahr wieder das Festzelt der Hubertus-Gilde auf Keylaer.

Unter der Leitung des Niederrheinischen Amateur-Box-Bezirk-Verbandes werden wieder Boxvereine aus ganz NRW und den Niederlanden ihre Sportlerinnen und Sportler zur Kevelaerer Stadtmeisterschaft anmelden.

In diesem Jahr starten auch zwei Sportler für die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e.V.. Arash Ashrafi und Abdulrazagh Abdullatifi treten in ihren jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen an.

Der Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr, der Einlass beginnt um 12 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 2,50 Euro.

Geboxt wird im Festzelt der Hubertus-Gilde, Keylaer 72a, 47623 Kevelaer.

Um 12.45 Uhr startet das Vorprogramm mit den Queens Cheerleader aus Kevelaer.