Stadtgeschichte für junge Entdecker

Jede Stadt hat ihre Geschichte. Und die wird erzählt durch Geschichten. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist voller Geschichten, die alles andere als langweilig sind – nicht nur für Erwachsene.

Auf einem geschichtlichen Streifzug vorbei an historischen Bauwerken erfahren Kinder altersgerecht und spannend aufbereitet viel Wissenswertes über die Vergangenheit der Wallfahrtsstadt und etwas über das Leben in früheren Zeiten. „Kinder sind neugierig und das ist gut so. Daher bietet das Kevelaer Marketing erstmals eine Führung durch die Wallfahrtsstadt an, die den Wissensdurst der kleinen Gäste stillt. Kinder können sich so eine völlig eigene Sicht auf die Stadt verschaffen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Kevelaer mit den Augen eines Kindes sehen

Am Mittwoch, 11. Oktober, können sich alle jungen Entdecker um 14 Uhr auf eine spannende Führung durch die historische Innenstadt Kevelaers freuen. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Führung startet vor dem Priesterhaus. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Kinder beschränkt. Eine Begleitung durch ein Elternteil ist erforderlich.

Noch heute Tickets sichern!

Die Teilnahme an der Führung ist nur gegen Voranmeldung möglich. Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person.

Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.