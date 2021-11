Stadtführungen steigern die Vorfreude aufs Fest

Dem Alltagsstress entfliehen und bei einer stimmungsvollen Themenführung die Vorfreude aufs Weihnachtsfest erhöhen kann man beim „Winter-Special“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Noch sind Anmeldungen in der Tourist Information möglich.

Advent, Advent

Warum hatte der Adventskranz früher 24 Kerzen? Wer schmückte den ersten Tannenbaum in Kevelaer? Welche Bräuche werden heute noch gelebt? Welche Rolle spielt das Licht?

Viele spannende Geschichten und Bräuche sorgen bei der Adventlichen Führung für Staunen und „Aha-Momente“. Diese findet am 27. November 2021 sowie am 2., 11. und 16. Dezember 2021 jeweils um 14.30 Uhr statt.

Und wieso sieht eigentlich jede Kirchenkrippe anders aus? Wer neben der eigenen Krippe auch die Vielseitigkeit und Besonderheiten der Krippen in den Kevelaerer Kirchen kennenlernen möchte, dem sei eine der Krippenführungen am 28., 29. und 30. Dezember 2021 um 14.30 Uhr ans Herz gelegt.

Musikalisches Erlebnis für Körper und Geist

Kleine Auszeit gefällig? Bei der adventlichen Orgelpräsentation in der Marienbasilika am 4. Dezember um 16 Uhr kommt das ein oder andere (Musiker*innen-)Herz ins Schwärmen.

Wer einfach mal, dick eingepackt in die „Wohlfühl-Klamotte“, die frische Luft genießen und tief durchatmen möchte, der schließt sich dem geführten Winterspaziergang am 19. Dezember 2021 um 14 Uhr an. Der Weg ist das Ziel und die Teilnehmer*innen dürfen sich auf viele schöne Momente in Kevelaer freuen.