Stadtführung: Geschichte & Geschichtchen

Das Gästeführungsteam des Kevelaer Marketings lädt alle Interessierten zu einer Stadtführung voller faszinierender Geschichte aus und über Kevelaer ein. Bei diesem besonderen Rundgang erfahren die Teilnehmenden nicht nur Wissenswertes über die Marienstadt, sondern auch viele interessante Anekdoten, die das Stadtbild lebendig werden lassen.

Restaurants, Schnaps und Betten

Die Gästeführung „Geschichte und Geschichtchen“ am 28. Juni 2025 bietet Einblicke in die besonderen Erzählungen, die Kevelaer prägen. Wer sich schon immer gefragt hat, wie die Kevelaerer Restaurants zu ihren Namen kamen, in welchem Bett Kardinal von Galen schlief oder woher der typische Pilgerschnaps stammt, wird hier fündig. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr am Priesterhaus und verspricht eine Mischung aus Alltagsgeschichten sowie nicht ganz alltäglichen Anekdoten.

„Diese Gästeführung ist eine wunderbare Gelegenheit, die Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen und mehr über ihre Geschichte zu erfahren“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing. „Auch gut informierte Kevelaerer Bürger werden überrascht sein, wie viel Spannendes es über Kevelaer noch zu entdecken gibt.“

Tickets gibt‘s im Vorverkauf im Ticketshop und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob. Sie kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führungen anmelden.

Informationen auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991.