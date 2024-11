Stadtführung durch das abendliche Kevelaer

Wenn die meisten Besucherinnen und Besucher sich schon auf der Heimreise befinden und die Geschäfte ihre Türen schließen, entfaltet Kevelaer eine ganz besondere Atmosphäre.

Auf den Straßen wird es ruhig und dunkel, doch am Kapellenplatz strahlen die unzähligen Kerzen der Kerzenkapelle in hellem Licht.

„Vielleicht entdecken aufmerksame Beobachter sogar schon die ersten Vorboten der nahenden Adventszeit“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Kevelaer bei Nacht entdecken

In der Führung „Kevelaer bei Nacht entdecken“ am 23. November 2024 werden verborgene Schätze sichtbar, während Altbekanntes in neuem Glanz erstrahlt.

Mit geschärften Sinnen und auf leisen Sohlen erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die stillen Straßen und Plätze der Stadt.

Dabei eröffnet sich ihnen auch der Zugang zu der ein oder anderen Sehenswürdigkeit, die normalerweise nur bei Tageslicht zugänglich ist. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 17.30 Uhr am Priesterhaus.

Jetzt Tickets sichern!

Tickets für die Gästeführung „Kevelaer bei Nacht entdecken“ sind im Vorverkauf im Web-Shop, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Der Preis beträgt 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Für Familien gibt es einen vergünstigten Preis von 15 Euro.

Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führungen anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in den Vorverkaufsstellen, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.