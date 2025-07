Stadtfest Kevelaer 2025

Dieses Jahr wird das Stadtfest wieder auf dem Peter-Plümpe-Platz mit direkt integriertem Trödelmarkt stattfinden.

Das Stadtfest 2025 wird überwiegend durch Sponsoren finanziert. Hauptsponsor ist die Geschäftsstelle Volksbank an der Niers Kevelaer (Geschäftsstellenleiter Michael Rütten). Inside Kevelaer e.V. gibt Vereinen die Möglichkeit, sich auf der Veranstaltung mit zahlreichen Ständen und Aktionen zu präsentieren. „So wird das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis, bei dem die ganze Wallfahrtsstadt Kevelaer auf den Beinen ist – entweder als Akteur oder als Besucher“, schreiben die Veranstalter.

Neben Auftritten routinierter Künstler und Bands bietet das Stadtfest auch Newcomern eine Bühne. Zusätzlich gibt es Spielgeräte und Unterhaltungsmöglichkeiten der Vereine für Familien und Kinder. Zudem werden Künstler aus der Umgebung ihre Kunstwerke live auf dem Stadtfest präsentieren.

Der Trödelmarkt (Beginn 9 Uhr) zum Stadtfest wird dieses Jahr in das Stadtfest integriert sein.

Hinweis der Veranstalter: „Der komplette Marktplatz (PPP) wird am Freitag vor dem Stadtfest ab 13 / 14 Uhr für den Aufbau gesperrt werden. Aufgrund von aktuellen Sicherheitsbestimmungen dürfen am Samstag ab 8.30 Uhr keine Kraftfahrzeuge mehr auf dem Platz bewegt werden. Daher bitten wir entweder schon am Freitag ab 16 Uhr die Stände aufzubauen (eine Nachtwache ist vor Ort) oder am Samstag früh morgens. Zum Abbau darf der Platz während der laufenden Veranstaltung leider nicht mehr befahren werden. Des Weiteren bitten wir alle Vereine, von 11 Uhr bis mindestens 17 Uhr auf dem Stadtfest präsent zu sein. Wer möchte, kann natürlich länger bleiben.“

Bei Fragen kann Peter von Prondzinsky (Marktmeister) kontaktiert werden.

Anmeldungen zum Stadtfest 2025 unter www.inside-kevelaer.de.

Anmeldeschluss Vereine/ Händler: 21.07.2025.

Anmeldeschluss Trödelmarkt: 21.07.2025.

https://www.facebook.com/InsideKevelaer

Bühnenprogramm Stadtfest Inside Kevelaer e.V. 02.08.2025

(Zeitliche Änderungen/Ergänzungen vorbehalten):

11 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Dominik Pichler und Karin Raimondi

12 bis 12.30 Uhr Farben der Ukraine

13 bis 13.15 Uhr Dance Passion I

13.30 bis 14 Uhr Faustkämpfer

14.15 bis 14.45 Uhr MGV

15 bis 16.30 Uhr Spass an de Freud

16.45 bis 17 Uhr KSV Queens

17.15 bis 18.15 Uhr Electric Vision Cleve

18.30 bis18.45 Uhr VfR Showgirls

19 bis 20.30 Uhr Root 47

20.45 bis 21 Uhr Dance Passion II

21.15 bis Ende Sound Flakes

Moderation Bühnenprogramm Heiko Nass. DJ Mike Sleeves wird für Partystimmung zwischendurch sorgen.

Stadtfest Ende: 1 Uhr