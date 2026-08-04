Stadtfest in Kevelaer begeistert beim 10. Jubiläum

Kevelaer hat am Samstag ein Stadtfest erlebt, das seinem Jubiläum mehr als gerecht wurde. Zum zehnten Mal brachte Inside Kevelaer e.V. Menschen, Vereine, Händler, Gastronomen und Besucher auf dem Peter-Plümpe-Platz zusammen – und nach Angaben des Vereins fiel die Bilanz durchweg positiv aus.

Stimmung bis in die Nacht

Besonders erfreulich aus Sicht der Organisatoren: Das Fest sei sehr gut angekommen, das Wetter habe mitgespielt und die Top-40-Band „Sound Traffic“ habe dem Stadtfest einen spürbaren Partyschub gegeben. Auch die Tanzgruppen der Vereine seien beim Publikum hervorragend angekommen, ebenso die Gastromeile sowie die Händler und teilnehmenden Vereine.

Wichtig für die Nachbarschaft: Laut Veranstalter gab es bislang keine bekannten Anwohnerbeschwerden. Das Stadtfest endete bereits um 1.04 Uhr, also nahezu punktgenau in dem Rahmen, den solche Veranstaltungen nach geltenden Lärmregelungen typischerweise einhalten müssen.

Ehrenamt als Rückgrat

Hinter dem Erfolg steht ein vergleichsweise kleines, aber engagiertes Team. Inside Kevelaer e.V. zählt aktuell 45 Mitglieder, davon gehören 20 zur aktiven Crew und zum Helferkreis. Das Planungskernteam besteht aus vier Vorstandsmitgliedern: Thomas, Peter, Heiko und Mike.

Genau dieses ehrenamtliche Fundament macht das Stadtfest überhaupt erst möglich. Michael „Mike Sleeves“ Hülsen betonte, dass ohne die Vereinsmitglieder, die Helferinnen und Helfer und vor allem ohne die Sponsoren ein Fest dieser Größenordnung nicht zu stemmen wäre.

Mehr Beteiligung erwünscht

Der Verein wirbt deshalb auch weiterhin um zusätzliche Unterstützung aus der Stadtgesellschaft. Mehr Vereine und Händler sollen sich einbinden – entweder durch finanzielle Hilfe für den gemeinnützigen Verein oder durch eine eigene Präsenz auf dem Stadtfest.

Gerade diese Offenheit ist ein starkes Signal für Kevelaer: Das Stadtfest lebt nicht nur von Musik und Programm, sondern von Menschen, die anpacken, mitdenken und Verantwortung übernehmen. Für eine Stadt wie Kevelaer ist das weit mehr als ein Sommerfest – es ist gelebte Gemeinschaft.