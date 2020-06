Bei der Öffnung der Kindergärten sei „alles normal verlaufen“, und auch bei den Grundschulen erwarte er keine großen Probleme in der Anfangsphase, berichtete Bereichsleiter Ulrich Berns am Montag. Und „fast 100 Prozent“ der Kinder seien wieder zur Schule gekommen, es gebe lediglich einzelne Anträge auf Befreiung. Zwei Wochen „Vollbetrieb bis zu den Ferien“ stünden nun bevor, was Bürgermeister Dominik Pichler durch die „Positive 0“ bei den Corona-Fällen durchaus gerechtfertigt scheint.