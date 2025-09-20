St. Petrus-Schützenbruderschaft zu Gast im St. Josef-Haus

Am Samstag, 13. September 2025, verwandelte sich das St. Josef-Haus in Wetten in eine bunte Manege: Ein fröhlicher Zirkusnachmittag sorgte bei Bewohnerinnen und Bewohnern für strahlende Gesichter, viel Gelächter und ausgelassene Stimmung.

Unterstützt wurde die Veranstaltung tatkräftig von der St. Petrus-Schützenbruderschaft, die sich mit großem Engagement einbrachte. Die Verbindung zwischen der Bruderschaft und dem Josef-Haus war bereits während der Kirmes in Wetten entstanden. Als festgebender Verein der diesjährigen Kirmes hatte die Bruderschaft am Kirmessonntag dem Josef-Haus einen Gutschein überreicht – verbunden mit dem Versprechen, bei diesem besonderen Nachmittag zu unterstützen und mit anzupacken. Dieses Versprechen wurde nun eingelöst.

Musikalische Einlage

Neben der praktischen Hilfe rund um die Veranstaltung sorgte die Bruderschaft auch für ein besonderes Highlight: Mit den „Pipes and Drums“ aus Goch konnte eine eindrucksvolle musikalische Einlage gewonnen werden.

Die Dudelsackklänge erfüllten das Zelt, schufen eine feierliche, zugleich fröhliche Atmosphäre und luden die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitsingen und Schunkeln ein.

Die Zirkusvorführungen selbst boten ein abwechslungsreiches Programm, das von Clownerie über kleine artistische Einlagen bis hin zu musikalischen Beiträgen reichte. Die Bewohnerinnen und Bewohner ließen sich schnell von der Stimmung anstecken. Es wurde gesungen, geschunkelt und immer wieder herzlich gelacht. Viele äußerten im Anschluss ihre Freude darüber, einmal einen so besonderen und bunten Nachmittag erleben zu dürfen.

Zum Abschluss wartete noch ein kulinarischer Höhepunkt: Gemeinsam wurde bei leckeren Würstchen vom Grill und verschiedenen Beilagen geschmaust. Auch hier stand das gesellige Miteinander im Vordergrund – ein runder Ausklang für einen gelungenen Tag.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Die St. Petrus-Schützenbruderschaft zeigte sich dankbar für die gemeinsame Zeit: „Es war uns eine große Freude, diesen Nachmittag gemeinsam mit dem Josef-Haus und dessen Bewohnern erleben zu dürfen. Wir haben gespürt, wie viel Freude die Veranstaltung bereitet hat – und auch für uns war es ein sehr schönes Erlebnis. Gerne werden wir auch im kommenden Jahr wieder unsere Unterstützung anbieten“, so das Fazit der Bruderschaft.

Mit diesem Engagement hat die St. Petrus-Bruderschaft nicht nur ihr Versprechen eingelöst, sondern zugleich ein schönes Zeichen der Verbundenheit mit dem Josef-Haus und den Menschen in der Gemeinde Wetten gesetzt.