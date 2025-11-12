St. Martinsfest in der Kita Marienkäfer e.V.

Am Morgen begann der Tag in der Kindertagesstätte Marienkäfer e.V. mit einem besonderen Frühstück: Ein riesengroßer Weckmann der Bäckerei Vloet wurde gemeinsam geteilt – als schönes Symbol für den Sinn des Teilens und den Geist des St. Martinsfestes. Am Abend trafen sich Kinder, Eltern und ErzieherInnen erneut an der Kita, um bei heißem Kakao und Keksen den Beginn des Martinszuges zu feiern. Die Aufregung war groß, als „Sankt Martina“ – in diesem Jahr wieder eine Reiterin – mit ihrem weißen Pferd vor der Tür erschien. Stolz stellten sich die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen auf und folgten dem Pferd durch die Straßen von Schravelen. Begleitet wurde der stimmungsvolle Martinszug wie jedes Jahr vom Musikverein Kevelaer, die für festliche Musik sorgte. Vielen Dank an dieser Stelle an die treuen Musiker. Vorbei ging es an liebevoll geschmückten Häusern im Wohngebiet, wo viele Anwohner am Straßenrand standen und den Zug begeistert begrüßten. Wie in jedem Jahr hatten sie ihre Vorgärten und Hauseingänge festlich geschmückt. – „Ein herzliches Dankeschön an unsere Nachbarn, auf die immer Verlass ist!“ Ein besonderes Highlight war das kleine Theaterspiel: „Sankt Martina“ teilte ihren Mantel mit einer frierenden Bettlerin – ein Moment, der den Gedanken der Nächstenliebe für Groß und Klein lebendig machte. Die Kita „Marienkäfer e.V.“ ist eine Elterninitiative. Mit großem Engagement und viel Herzblut trugen die Eltern auch in diesem Jahr dazu bei, dieses stimmungsvolle Fest für die Kinder möglich zu machen. So wurde das Martinsfest einmal mehr zu einem leuchtenden Zeichen für Zusammenhalt, Gemeinschaft und das Teilen.