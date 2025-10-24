St. Martin in Wetten

St. Martin steht kurz bevor und auch in Wetten laufen die Vorbereitungen auf den Umzug bereits. Das Wettener Martinskomitee informiert:

„Liebe Wettener Bürger,

wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder einen St.-Martinsumzug durchführen können.

Der Termin für den St.-Martinsumzug ist Freitag, 14. November. Aufstellung ist um 17.15 Uhr auf dem Schulhof. Der Umzug wird den bekannten Weg nehmen, mit abschließender Bettlerszene am Markt.

Auch dieses Jahr hoffen und freuen wir uns über Ihre zahlreichen Spenden, da die Tüten für die Kinder und älteren Wettener Bürger ausschließlich durch Geldspenden finanziert werden.

Die Sammler werden ab dem 2. Oktober bis zum 9. November von Tür zu Tür gehen und nehmen gerne Spenden entgegen und verkaufen auch Martinstüten. Alternativ haben Sie wie auch im letzten Jahr die Möglichkeit, direkt auf das bekannte Konto vom St.- Martins-Komitee zu spenden.

Die Tütenausgabe ist in diesem Jahr erneut wie folgt geplant: Die Kindergartenkinder bekommen ihre Tüte dieses Jahr nach dem Umzug im Kindergarten und die Schulkinder ihre Tüte in der Schule. Alle anderen bekommen ihre Tüte wie gewohnt nach dem Umzug im Knoasesaal.

Wir freuen uns über zahlreiche Tütenanmeldungen, Tütenkäufe und Spenden. Die Kinder und älteren Bürger werden es euch danken.

Sie als Wettener Bürger sind herzlich eingeladen, in Gedenken an St. Martin und die traditionelle Brauchtumsveranstaltung am 14. November viele Fenster in Wetten ‚leuchtend‘ zu gestalten. Lasst uns ‚gemeinsam‘ St. Martin feiern.“