Während des Martinszuges und des Feuerwerks blieb es trocken St. Martin in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Stolz ritt St. Martin auf seinem Ross über den Kapellenplatz. Foto: LS

Eine alljährliche Tradition in der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist der große St. Martinszug.

Am vergangenen Freitag um 17 Uhr versammelten sich alle Kevelaerer Grundschülerinnen und Grundschüler sowie die Fünft- und Sechstklässler der Gesamtschule und des KvGGs auf dem Peter-Plümpe-Platz. Viele der selbstgebastelten Laternen waren in diesem Jahr vorsichtshalber bereits in Folien und Plastiktüten eingepackt. Denn das Wetter war an diesem Freitag unbeständig und niemand wollte eine zerstörte Laterne riskieren. Aber wie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler später in seiner Ansprache sagte: „Großen Dank an Petrus!“ Der Heilige Petrus ist nämlich bekanntlich für das Wetter zuständig und dieses blieb für die ganzen zwei Stunden des Martinszug trocken.

Der Star des Abends, St. Martin höchstpersönlich, begrüßte vom Balkon des Alten Rathauses aus die Kinder und bat sie darum, ihre Laternen zu präsentieren. Dieser Bitte kamen die Kinder gerne nach. Neben Gänsen, Waschbären und Dackeln konnte man auch Schultüten und Planeten unter den Laternen entdecken.

Mit musikalischer Begleitung zogen dann a…