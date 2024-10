St. Martin in Kevelaer

Der St. Martinszug in Kevelaer zieht am Freitag, 8. November 2024, ab 17 Uhr durch die Wallfahrtsstadt. Der genaue Zugweg sowie Start und Endpunkt werden aufgrund der Baumaßnahmen in der Innenstadt kurzfristig bekanntgegeben.

Zur Finanzierung des Zuges und der St. Martinstüten werden in den nächsten Wochen wieder Haussammlungen durch die Nachbarschaften durchgeführt. „Wir bitten Sie, die Sammler aus Ihren Nachbarschaften freundlich aufzunehmen und durch eine großzügige Spende die Durchführung der Feier des St. Martinsfestes nach Ihren Möglichkeiten zu unterstützen“, so die dringende Bitte des St. Martinskomitees. Das Komitee ist auf die freiwillige Unterstützung angewiesen, da keinerlei öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Als gemeinnütziger Verein kann das Martinskomitee Kevelaer Spendenquittungen ausstellen; das gilt sowohl für Privatspenden als auch für Spenden von Unternehmen.

Ebenfalls zur Finanzierung trägt das jährliche Hallenfußballturnier bei. Wie in den vergangen Jahren kämpfen auch in diesem Jahr verschiedene Mannschaften um den Wanderpokal. „Wir freuen uns sehr, dass das Interesse am Turnier sich zunehmender Beliebtheit erfreut und wir auch in diesem Jahr wieder weitere Mannschaften begrüßen dürfen“, so Bernd Pool, Präsident des Martinskomitee Kevelaer. Das Turnier wird in diesem Jahr aus Termingründen erstmals nach dem Umzug am 15. November stattfinden. Schülerinnen und Schüler werden ab Mitte Oktober Karten im Vorverkauf anbieten.