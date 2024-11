Pfarrer Sebastian Frye lädt junge Familien dazu ein den Glauben gemeinsam zu feiern St. Marien feiert Familiengottesdienst

/ von Lisa Schweren

Sebastian Frye freut sich darauf, die Familien in der Beichtkapelle zu begrüßen. Foto: LS

Als Pfarrer Sebastian Frye Anfang des Jahres gemeinsam mit dem neuen Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann nach Kevelaer kam, fiel ihm schnell auf, dass nur noch wenige Familien den Familiengottesdienst der Gemeinde St. Marien besuchten.

Für ihn gab es nur zwei mögliche Lösungen, entweder müsse man die Gottesdienste abschaffen oder einen neuen Impuls setzen. Er entschied sich dazu, die Familiengottesdienste wiederzubeleben.

In seinem Bekanntenkreis gibt es viele junge Familien, die sich darüber beklagen, dass es in ihren Gemeinden keine richtige Anlaufstelle für Familien gibt. Das möchte Frye in Kevelaer in Zukunft ändern.

Mit einem verlässlichen wöchentlichen Angebot soll der Kirchenbesuch für Familien wieder zum Alltag gehören.

Dabei ist ihm wichtig, dass der Gottesdienst „kein alleiniges Angebot für Kinder, sondern für die ganze Familie“ ist. Der Gottesdienst soll von daher zeitlich gestraffter sein, damit die Kinder nicht die Lust verlieren, aber auch Impulse für die Erwachsenen geben.

Die musikalische Leitung für die Familiengottesdienste übernimmt dabei Paul Lammers. Statt Orgel sollen dabei Gitarre und Klavier die Untermalung sein.

Das Musikerteam für die Gottesdienste besteht aus Ehrenamtlichen, die schon fleißig für den ersten Einsatz am 1. Dezember proben.

„Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute sich willkommen fühlen“, so Frye. Und das meint nicht nur die Gottesdienste…