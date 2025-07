St. Elisabeth Stift feierte Sommerfest

Die erste Juniwoche stand im St.-Elisabeth-Stift ganz im Zeichen der diesjährigen Projektwoche. Thematisch ging es in diesem Jahr ins Fichtelgebirge.

Den Start machte die Eröffnungsveranstaltung, bei der den Bewohnern und Bewohnerinnen alles Wissenswerte über das Fichtelgebirge und die Region vermittelt wurde. Am Nachmittag folgte der Jahrmarktsausflug zur Kevelaerer Kirmes.

Am zweiten Tag wurden Lebkuchenherzen gebastelt und verziert und es gab eine Mitmach-Bewegungsgeschichte.

Kreativ ging es am Mittwoch weiter mit selbst gestalteten Blumenkränzen und Anstecknadeln für die Herren. Der weitere Tag bot als Highlight einen bayerischen Musiknachmittag. Zur Musik des „Duo Fantasia“ wurde ausgelassen gesungen, geschunkelt und gelacht.

Zum Ende der Projektwoche standen dann die immobilen Bewohner und Bewohnerinnen im Vordergrund. Sie wurden mit einem bunt gestalteten Wagen und Leckereien, wie süßen Brezeln und deftigen Würstchen, und einem Tipp-Spiel im Bierkrug gefahren.

Abgerundet wurden die Tage mit Bingo und Brezel-Schnappen auf den Wohnbereichen.

Alle Bewohner und Bewohnerinnen zeigten sich begeistert vom reichhaltigen Unterhaltungsprogramm und nahmen zahlreich an verschiedenen Aktionen mit viel Spaß teil.

Am Samstag folgte dann das alljährliche Sommerfest. Auch hier stand wieder alles unter dem Motto „Der Berg ruft“. Leider hat in diesem Jahr das Wetter den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht und man konnte nicht mit allen Bewohnern und Bewohnerinnen sowie Angehörigen und Freunden auf der Wiese vor dem Haus feiern. Eine Alternative war schnell überlegt und so wurde jeder Wohnbereich festlich mit Girlanden und Tisch-Deko geschmückt.

Im Konferenzraum wurde ein Jahrmarkt mit unterschiedlichen Spielestationen, einer Bar und einer Fotoecke mit passenden Kostümen und Motiven aufgebaut. Beim Bierkrugstemmen, Dosenwerfen, Nägelkloppen und vielem mehr konnte jeder sein Geschick und Können unter Beweis stellen. Dazu gab es deftiges bayerisches Essen auf den Wohnbereichen.

Ein besonderer Dank gilt allen, die an diesem Tag unterstützt und mitgeholfen haben. Es war ein gelungenes Fest, bei dem alle ihren Spaß hatten.

Stephan Kleeberg