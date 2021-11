St. Antonius Grundschule packt für Weihnachtskonvoi

Wie geht helfen? Einfach mal die Kinder aus den dritten Klassen der St. Antonius-Grundschule in Kevelaer fragen, denn die wissen das jetzt. Sie haben Plakate gemalt und Päckchen gepackt, ja sogar einen Muffin-Verkauf organisiert. Alles für den „Weihnachtspäckchenkonvoi“, dessen mit Geschenken gefüllte LKW sich Anfang Dezember auf den Weg Richtung Bulgarien, Moldawien, Rumänien und Ukraine machen werden.

Der Konvoi bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: „Kinder helfen Kindern“. In der vergangenen Woche wurden die Päckchen an der Biegstraße abgeholt (auf dem Foto oben stellvertretend für alle Kinder der 3. Klassen der Antoniusschule die Klassensprecher*innen).

Was in die Pakete kommen sollte, durften die Kinder anhand eines Leitfadens größtenteils selbst entscheiden: Spiele und Anziehsachen waren die Renner, aber auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten kamen in die Pakete. Mit der Spende aus dem Muffin-Verkauf (440 Euro) werden die Fahrtkosten des Konvois unterstützt. Informationen zur Aktion gibt’s im Internet unter https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/.