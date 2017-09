SSG Kevelaer brilliert bei der Deutschen Meisterschaft

Bei den deutschen Meisterschaften Sportschießen in München-Hochbrück haben sich die Sportler der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer wieder einen Namen gemacht. Mehrere Titel, Treppchenplätze und Finalteilnahmen wurden eingefahren.

So viele Medaillen wurden von der SSG Kevelaer noch nie während der Deutschen Meisterschaften entgegengenommen. Zwar ist das Camp auf der Olympia-Schießsportanlage in München-Hochbrück jedes Jahr mit Qualifikanten belegt und die Sportler belegen auch in jedem Jahr hohe Platzierungen, aber die DM 2017 wird wohl in die Vereinsgeschichte eingehen.

Vorab hatten sich zwölf Schützen für insgesamt 29 Starts während der Landesmeisterschaft qualifiziert. Mit dabei die 1.-Bundesliga-Schützin Jana Erstfeld. Sie erzielte im Vorkampf mit dem Luftgewehr und 397 Ringen den fünften Platz, ringgleich mit Olympiasiegerin Barbara Engleder. Beim Finale der besten acht Schützinnen wurde sie am Ende Vierte und verfehlte damit nur um 0,6 Ringe den begehrten Treppchenplatz.

Etwas besser lieferte ihr Mannschaftskollege Alexander Thomas ab; mit 596 Ringen und dem zweiten Vorkampfplatz musste er im Finale nur Europameister Maximilian Dallinger und Manuel Wittmann aus Bayern den Vortritt lassen – Medaille Nummer 1 für die SSG Kevelaer in Bronze.

Katharina Kösters schoss sich, im sehr engen Teilnehmerfeld mit 393 Ringen auf den 44. Platz.

„Ich habe mich sehr für Alex gefreut, dass er eine Medaille mit nach Hause nehmen darf, schade, dass Jana es so knapp verfehlt hat, aber Platz vier ist trotzdem kein schlechtes Resultat bei dieser sehr starken Konkurrenz und es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind!“, resümiert Trainer Rudi Joosten.

Für weitere gute Ergebnisse bei den Luftgewehrwettkämpfen sorgten die Juniorinnen Lara Heiden (392 Ringe / Platz 11), Joesefin Weber (391 Ringe / Platz 15) und Katrin Leuschen (390 Ringe / Platz 16) – in der Mannschaftswertung bedeutete dies Platz vier.

Die Jugendmannschaft um Vize-Weltmeisterin Anna Janshen, ihre Schwester Franka sowie Alison Bollen hat dann für den Medaillenregen gesorgt. Los ging es mit dem Kleinkaliber 3×20 Wettkampf. Hier reichten 579 Ringe für die Einzel-Silbermedaille, die Anna Janshen entgegennehmen durfte. Gemeinsam mit Franka Janshen (566 Ringe / Platz 15) und Alison Bollen (565 Ringe / Platz 17) gab es das erste Gold für die Mannschaftswertung.

Das gleiche Edelmetall in der Disziplin Kleinkaliber 60 Schuss – liegend erzielten die Jungtiger wie folgt: Anna, 589 Ringe (Einzelwertung: Platz 5), Alison, 582 Ringe (Platz 13) und Franka, 580 Ringe (Platz 23).

Mannschaftstitel Nummer drei wurde dann im Luftgewehr Drei-Stellungs-Wettkampf erreicht, hier konnte Anna zusätzlich noch die Bronzemedaille mit 595 Ringen in der Einzelwertung entgegen nehmen. Alison belegte Platz 13 mit 590 Ringen, die auch Franka schoss (Platz 14).

Auch der vierte Mannschaftstitel wäre möglich gewesen, allerdings konnte das Teammitglied Alison Bollen beim Luftgewehr 40 Schuss Wettkampf nicht antreten, eine Virusinfektion hat das verhindert. So mussten die Zwillingsschwestern alleine an die Schießlinie und überzeugten auch hier! Anna Janshen wurde deutsche Meisterin mit 399 Ringen von 400 möglichen, Franka verfehlte das Treppchen nur ganz knapp mit 396 Ringen und dem vierten Platz.

Trainer Rudi Joosten hatte im Vorfeld schon so eine Ahnung: „Es gibt in Deutschland zur Zeit keine weitere Mannschaft, in der alle Schützen fast gleich stark sind, daher waren Medaillen natürlich möglich.“

Das jüngste Tiger-Mitglied Hannah Wehren (12 Jahre) konnte bei ihrem DM- Debüt ebenfalls überzeugen. Mit 189 Ringen erzielte sie Platz 47 von 199 Starterinnen beim Luftgewehr 20-Schuss Wettkampf.