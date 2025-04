Sprinterfahrer übersieht Rollerfahrerin

Am Kreisverkehr Wettener Straße/Hoogeweg/Gewerbering in Kevelaer kam es am Freitag, 11. April 2025, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-Jährige aus Kevelaer schwer verletzt wurde.

Sie hatte den Kreisverkehr mit ihrem Mofa-Roller befahren, als von der Wettener Straße aus ein 62-jähriger Mann aus Kevelaer mit seinem Mercedes Sprinter in den Kreisverkehr einfahren wollte.

Er übersah nach eigenen Angaben die Rollerfahrerin und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 16-Jährige und wurde dabei schwer verletzt.

Der Rettungsdienst transportierte die junge Frau in ein Krankenhaus.