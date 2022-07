In Kevelaer und den Ortschaften gibt’s damit inzwischen 21 Stück Sportplätze bekommen neue Defibrillatoren

Die Freude über neue Defibrillatoren für die Kevelaerer Sportplätze ist groß. Foto: nick

In Zusammenarbeit mit der Sparkasse Rhein-Maas stattet die Wallfahrtsstadt Kevelaer die städtischen Sportplätze und Sportanlagen in Kevelaer und den Ortschaften mit Defibrillatoren aus. Insgesamt sechs neue Defibrillatoren werden dafür angeschafft.

Sie sollen während der Trainings- und Spielzeiten in Kevelaer an der Sportanlage bei Scholten und im Hülsparkstadion sowie auf den Sportplätzen in Twisteden, Wetten, Winnekendonk und Kervenheim zur Verfügung stehen. Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter hätten somit während dieser Zeit Zugriff auf die Geräte, die in den Umkleidehäusern aufbewahrt werden.

Drei der jetzt angeschafften Defibrillatoren wurden aus städtischen Mitteln finanziert und drei Stück von der Sparkasse Rhein-Maas gesponsert. Vergangenen Donnerstag erfolgte die Übergabe der Defibrillatoren gemeinsam mit den Beteiligten der Sportvereine und der Stadtverwaltung sowie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Rainer Janßen, Leiter des Marktbereiches Kevelaer von der Sparkasse Rhein-Maas.

Unterstützung der Sparkasse und Vereine

Die Stadtverwaltung Kevelaer hat ihr Defibrillatoren-Netzwerk damit wei…