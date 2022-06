Wenn alles gut geht, könnten die Arbeiten 2023 beginnen Sportlicher Zeitplan für den Umbau Plümpe-Platz

Das Fontänenfeld auf dem Bürgerplatz. Grafik: Greenbox

Bei der Gestaltung des neuen Peter-Plümpe-Platzes geht es voran: In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Dienstagabend wurden die Entwürfe für die Pflasterung der verschiedenen Bereiche sowie die Gestaltung des Fontänenfeldes vorgestellt.

„Sportlich“ war das Attribut, das CDU-Chef Mario Maaßen zuerst einfiel – nicht etwa in Bezug auf die Gestaltung, sondern mit Blick auf den straffen Zeitplan, der in der Verwaltungsvorlage so umrissen wurde: „Soweit mit dem noch ausstehenden Zuwendungsbescheid für die Förderung der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes die gesamte Förderung bereits in diesem Jahr bewilligt wird, soll die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten möglichst im Oktober 2022 erfolgen. Die Umbauarbeiten könnten dann bereits Anfang 2023 beginnen.“

Um den engen Zeitplan einhalten zu können, sollen jetzt die entsprechenden Beschlüsse zu Pflastermaterial (das zuvor an der Annastraße zur Ansicht ausgelegen hatte / das KB berichtete) und das Fontänenfeld auf dem ,Bürgerplatz‘ gefasst werden. In der kommenden Sitzung im August will die Stadtplan…