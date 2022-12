Sportlicher Abschied in Kervenheim

In Kervenheim heißt es zum Jahresende wieder: Laufen für den guten Zweck. Der „Sylvesterlauf“ verspricht auch in diesem Jahr wieder einen Ausklang in familiärer Atmosphäre. Was als Aktion einiger Freunde rund um Organisator Thomas „Rosi“ Roest und mit einem Aufruf in den sozialen Medien begann, ist mittlerweile zu einer Tradition im Ort geworden.

Knapp zwei Kilometer umfasst der Rundkurs, auf dem je nach Fitnesslevel gewalkt, gejoggt oder gesprintet werden darf. Im Vordergrund stehen der Spaß und das Miteinander. Eine Startgebühr wird nicht erhoben, der Lauf finanziert sich über Spenden und Sponsoren, unter anderem auch die Volksbank an der Niers. Der Überschuss kommt traditionell einem guten Zweck zugute, wie zum Beispiel in der Vergangenheit der Bücherei der Pfarrgemeinde oder der Stiftung „Aktion Pro Humanität“.

Der Startschuss fällt am 31. Dezember 2022 um 14 Uhr auf dem Parkplatz bei der Feuerwehr, wo auch für das leibliche Wohl der Teilnehmenden gesorgt wird.