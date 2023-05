Sportlich aktiv gegen Krebs

Sportbegeisterte kommen beim „BIG Challenge Tag“ am 19. August 2023 in Winnekendonk wieder auf ihre Kosten: Unter dem Motto „Aufgeben kommt nicht in Frage – aktiv gegen den Krebs“ können die Teilnehmenden Rad fahren, laufen oder walken. Die Schirmherrschaft für die diesjährige Sport- und Benefizveranstaltung übernimmt NRW-Ministerin Silke Gorißen. Bereits seit 2014 organisiert der 2013 von Landwirtinnen und Landwirten gegründete Verein „BIG Challenge“ dieses Event aus Sport und Sponsoring der Krebsforschung.

Spenden für die Krebsforschung

Am 19. August startet die diesjährige „BIG Challenge“ ab 6 Uhr morgens wieder in Winnekendonk auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Biedemann. Für Radfahrende (Rennrad, Tourenrad und E-Bike) sowie Marathonläuferinnen und -läufer wird ein Rundkurs von ca. 43km durch die „Sonsbecker Schweiz“ und Umgebung angeboten. Für Läuferinnen und Läufer sowie Walkerinnen und Walker ist eine Strecke von ca. 8km ausgezeichnet. Auch eine Kombination der beiden Disziplinen ist möglich. Dabei kann der Rundkurs über den Tag so oft wie möglich bewältigt werden. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Spenden- und Sponsorengelder für die Krebsforschung zu sammeln. Alle Teilnehmenden sollten dafür – möglichst bis zum 31. Oktober 2023 – einen bestimmten Betrag sammeln. Anregungen zur Spendensammlung gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.bigchallenge-deutschland.de.

Schirmherrin des Tages ist die NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Silke Gorißen (CDU), die von Landrat Christoph Gerwers unterstützt wird.

In den vergangenen Jahren konnte der Verein mehr als 1,64 Millionen Euro an verschiedene Projekte der Deutschen Krebsforschung überweisen. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung des Vereins gehen die Spendengelder in diesem Jahr an die Uniklinik Aachen für ihre Forschung zu dem Thema „Künstliche Intelligenz als Unterstützung gegen Tumore“. Da die Veranstaltung ehrenamtlich organisiert wird, können 100 Prozent der gesammelten Spenden in die Projekte fließen.

Für die Teilnahme ist eine verbindliche Online-Anmeldung erforderlich. An den Start können Einzelpersonen oder Teams aus Firmen, Vereinen oder sonstigen Organisationen gehen. Wer früh bucht, erhält eine vergünstigte Startgebühr.

Den Link zur Anmeldung und weitere Infos zu der Veranstaltung finden Interessierte auf der Homepage www.bigchallenge-deutschland.de. Weitere Fragen können per E-Mail an info@bigchallenge-deutschland.de gestellt werden.