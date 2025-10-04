Sportbundreisen 2026

Ob auf dem Fahrrad durch mediterrane Landschaften, beim Wandern entlang blühender Mandelbäume oder bei einem Retreat inmitten der Natur: Jede Reise bietet eine einzigartige Kombination aus Aktivität, Erholung und Gemeinschaft.

Das SportBildungswerk Kleve bietet eine Reiseübersicht mit Datum und ausführlicher Beschreibung zu all ihren Reisen im kommenden Jahr an:

„9. Januar bis 11. Januar 2026 – Retreat: Entspannung und Bewegung (Hachen)

Starten Sie das Jahr mit einem wohltuenden Wochenende, das Körper und Geist in Einklang bringt. Inmitten der Natur erwarten Sie sanfte Bewegungsangebote, Entspannungseinheiten und Zeit für sich selbst. Ideal für alle, die bewusst und achtsam ins neue Jahr starten möchten.

11. Februar bis 19. Februar 2026 – Mallorcas Mandelblüte (Alcúdia)

Ein Naturerlebnis der besonderen Art: Mallorca zeigt sich im Februar von seiner zartesten Seite. Die Mandelblüte verwandelt die Landschaft in ein weiß-rosa Blütenmeer. Auf täglichen Wanderungen entdecken Sie die Schönheit der Insel, genießen das milde Klima und lassen sich von mediterraner Lebensart inspirieren.

6. März bis 13. März 2026 und 13. bis 20. März 2026 – Andalusien auf zwei Rädern (Chiclana de la Frontera)

Erleben Sie Andalusien aktiv und intensiv: Diese Radreise führt Sie entlang der Küste, durch charmante Dörfer und zu kulturellen Highlights. Die Tour ist ideal für alle, die Bewegung mit Genuss verbinden möchten – Sonne, Meer und spanisches Flair inklusive.

11. April bis 12. April 2026 – Badminton-Wochenende (Geldern)

Zwei Tage voller Energie und Spielfreude: Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – dieses Wochenende bietet Training, Technik und Turnierfeeling. Neben dem sportlichen Teil bleibt Raum für Austausch und gemeinsames Erleben.

9. Mai bis 16. Mai 2026 – Westkreta: Strand, Natur, Kultur (Chania)

Kreta begeistert mit seiner Vielfalt: Wandern Sie entlang der Küste, durch Schluchten und Olivenhaine, entdecken Sie historische Orte und genießen Sie die griechische Gastfreundschaft. Diese Reise verbindet Bewegung mit kulturellen und kulinarischen Eindrücken.

25. Mai bis 1. Juni 2026 – Sardiniens Norden (Cannigione & Alghero)

Mit dem Fahrrad durch eine der schönsten Regionen Italiens: Sardinien bietet traumhafte Küsten, mediterrane Vegetation und charmante Orte. Die Tour ist abwechslungsreich und bietet sowohl sportliche Herausforderungen als auch entspannte Genussmomente.

12. Juni bis 14. Juni 2026 – Auszeit am See (Geldern)

Ein Wochenende zum Abschalten und Auftanken: In naturnaher Umgebung erleben Sie Bewegungseinheiten, Achtsamkeit und Entspannung. Ideal für alle, die eine kleine Pause vom Alltag suchen und neue Energie schöpfen möchten.

13. März bis 20. März 2026 – Andalusien auf zwei Rädern (Chiclana de la Frontera)

Für alle, die Andalusien noch intensiver erleben möchten: Diese zweite Tour bietet neue Strecken, andere Perspektiven und ebenso viel Sonne, Kultur und Bewegung. Eine perfekte Ergänzung oder Alternative zur ersten Reise im März.

21. August bis 23. August 2026 – Retreat: Yoga. Natur. Spiel. (Hachen)

Ein kreatives Wochenende für Körper und Seele: Yoga, Naturerfahrung und spielerische Bewegung stehen im Mittelpunkt. Die Reise lädt dazu ein, sich selbst neu zu entdecken, zur Ruhe zu kommen und die Freude an Bewegung zu erleben.

25. September bis 2. Oktober 2026 – Mallorcas Nordosten (Cala Ratjada)

Mallorca zeigt sich im Herbst von seiner ruhigen Seite. Diese Wanderreise führt durch Pinienwälder, entlang der Küste und zu versteckten Buchten. Die Region rund um Cala Ratjada bietet ideale Bedingungen für aktive Erholung und mediterrane Entdeckungen.

16. April bis 26. April 2026 – SPECIAL: Hongkong – Wo der Wald die Skyline küsst (Hongkong Island)

Eine außergewöhnliche Reise in die faszinierende Metropole Hongkong: Erkunden Sie grüne Wanderwege mit Blick auf die Skyline, erleben Sie asiatische Kultur hautnah und entdecken Sie die Kontraste zwischen Natur und Urbanität. Diese Reise verbindet Abenteuer, Entspannung und kulturelle Vielfalt auf einzigartige Weise.“

Anmeldung zu allen Reisen beim SportBildungswerk Kleve, telefonisch unter 02831 92830-20, per E-Mail an sportbundreisen@sbw-kleve.de oder online unter: www.sbw-sportbundreisen.de.