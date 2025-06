Sportbildungsplan des SportBildungswerkes Kleve

Das SportBildungswerk Kleve, gesetzlich anerkannter freier Träger der Weiterbildung, legt seinen Sportbildungsplan für das 2. Halbjahr 2025 vor. Das Sportangebot umfasst mehrtägige Sportreisen, über 200 Sportkurse, Reha-Sportangebote sowie Aus- und Fortbildungen.

Die Außenstelle bietet in Geldern, Kevelaer, Straelen, Goch, Uedem, Bedburg-Hau, Kleve und Emmerich eine Vielzahl von Sportkursen an. Die Themenpalette reicht von Fitness-Cocktail, Step-Aerobic, Aqua-Fitness, BOP, Rückenschule, Bodyfitness, Pilates, Yoga, Badminton, Nordic Walking und Tennis bis zu speziellen Kursen für Eltern und Kind sowie Senioren und spezielle Angebote für Frauen, zum Teil auch im Morgenbereich.

Der Rehasport findet in Geldern (Dein Sporthaus) sowie in Kevelaer und in Winnekendonk statt und beinhaltet die Indikationen Orthopädie, Neurologie (Parkinson, Schlaganfall, Multiple Sklerose) und Innere Medizin (Lungensport, Herzsport). Im Bereich der Orthopädie gibt es zusätzlich eine Hockergymnastik.

Ein besonderes Highlight, neben den attraktiven Sportreisen, sind die wieder eingeführten Tageswanderungen. Bis November bietet das SBW allen Interessierten die Möglichkeit, an geführten Wanderungen durch die schönsten Landschaften der Region teilzunehmen. Diese Wanderungen sind eine hervorragende Gelegenheit, die Natur zu genießen, neue Leute kennenzulernen und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Für Personen, die den Übungsleiterschein erwerben möchten, bietet das SportBildungswerk einen entsprechenden Lehrgang in Emmerich an. Ebenso haben Übungsleitungen die Möglichkeit, ihre Lizenz in einer Vielzahl von Fortbildungen zu verlängern.

Da die Teilnehmerzahl in vielen Kursen und Lehrgängen begrenzt ist, empfiehlt es sich, den SportBildungsplan alsbald in der Geschäftsstelle des SBW Kleve unter 02831 9283020 oder info@sbw-kleve.de kostenfrei anzufordern. Dort erhält man auch weiterführende Informationen.

Das komplette Programm kann auch online eingesehen und gebucht werden: www.sbw-kleve.de.