Sportabzeichen in Kevelaer

Auch dieses Jahr sind wieder alle sportbegeisterten Menschen zwischen 8 und 99 Jahren eingeladen, unter fachgerechter Anleitung das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben.

Willkommen sind alle, die Freude am Sport haben und ihre Fitness testen, trainieren und verbessern wollen. Das Training und die Abnahme werden in zwei Blöcken im Mai/Juni und August/September an insgesamt neun Terminen jeweils freitags von 17.30 bis ca. 19 Uhr im Hülsparkstadion Kevelaer angeboten.

Start ist am 2. Mai 2025. Weitere Infos sind auf der Homepage www.ksv-online/sportabzeichen zu finden.

Eine gesonderte Anmeldung muss nicht erfolgen.

Die Schwimmleistung kann in den umliegenden Schwimmbädern erbracht werden. Ein Radfahrtermin wird nach Interesse und Absprache angeboten.

Ein ganzer Sportabzeichentag ist für Ende August in Planung.