Die Grundschule Overberg / St. Nobert geht Kooperation mit dem Sportverein SV Viktoria ein Sport für alle

/ von Lisa Schweren

Yvonne Henkel von der Turnabteilung des Vereins und zugleich Schulpflegschaftsvorsitzende und Mirco Tillmanns, Schulleiter Foto: privat

Im vergangenen Jahr hat Mirco Tillmans die kommissarische Leitung der Grundschule Overberg / St. Norbert übernommen. In diesem Schuljahr begeht er nun sein erstes offizielles Schuljahr als Schulleiter der Grundschulen in Winnekendonk und Kervenheim. Dieses beginnt er gleich mit einem gemeinsamen Projekt mit dem Sportverein SV Viktoria.

Die Idee zur Kooperation kam von Yvonne Henkel, Leiterin der Turnabteilung des SV Viktoria und Schulpflegschaftsvorsitzende.

Das Ziel der Kooperation ist simpel. Man will kostenlose Sportkurse im Bereich Fußball, Turnen und Tanzen anbieten, damit die Schülerinnen und Schüler der beiden Grundschulen sich ausprobieren können.

„Wir wollen mehr Bewegung in die Schule bringen“, so Tillmans.

Für ihn ist die Kooperation eine Win-Win-Situation. Die Schule kann mehr sportliche Aktivitäten an den Nachmittagen anbieten und der Sportverein kann langfristig neue Mitglieder gewinnen.

Insgesamt soll es erstmal zwölf Termine in den drei Sportbereichen geben. Geleitet werden sie von Vereinsmitgliedern des SV Viktoria, aber auch vom Sportverein in Kervenheim.

Pro Einheit können bis zu 20 Kinder teilnehmen. Jede Einheit wird separat gebucht, sprich: Kein Kind ist gezwungen, alle Einheiten mitzumachen.

Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über die Schul-App und ist noch bis zum 10. Oktober 2025 mö…