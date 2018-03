Eine leichte Entscheidung war es nicht: „Dennoch freue ich mich, dass sich die Jury für ein Gartenprojekt entscheiden konnte“, verkündet Tobias Steegmann vom Unternehmen Garten- und Landschaftsbau Steegmann in Wetten. Die Offene Ganztagsschule „OASE“ der St. Hubertus-Grundschule erhält 2018 Euro zur Verwirklichung ihres Gartentraums. „Darüber freuen wir uns sehr“, so die erste Reaktion von Anette Erretkamps, Leiterin der OASE. Mi…



Eine leichte Entscheidung war es nicht: „Dennoch freue ich mich, dass sich die Jury für ein Gartenprojekt entscheiden konnte“, verkündet Tobias Steegmann vom Unternehmen Garten- und Landschaftsbau Steegmann in Wetten. Die Offene Ganztagsschule „OASE“ der St. Hubertus-Grundschule erhält 2018 Euro zur Verwirklichung ihres Gartentraums.

„Darüber freuen wir uns sehr“, so die erste Reaktion von Anette Erretkamps, Leiterin der OASE. Mit einem lauten Jubelschrei teilten auch die Kids der OGS ihre Freude mit: „Daaanke“, jubelten sie gemeinsam im Chor.

Die Idee, einem gemeinnützigen Garten-Projekt finanziell unter die Arme zu greifen, entwickelte Tobias Steegmann gemeinsam mit seinem Vater Christoph Steegmann. „In Zeiten knapper Kassen war es uns ein Anliegen, ein Projekt in dieser Richtung mit einer Summe von 2018 Euro z…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.