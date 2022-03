Spielerisch die Verkehrsregeln lernen

Die Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. stellt den Schüler*innen im Kreisgebiet kostenlos Unterrichtsmaterialien für die Radfahrausbildung zur Verfügung. Falk Neutzer, Geschäftsführer der Verkehrswacht Kreis Kleve, überreichte jetzt 58 Medienpakete zum Einsatz an den Grund- und Förderschulen an Angelika Platzen, Schulamtsdirektorin für den Kreis Kleve.

Neben einem Heft umfasst das Paket vor allem die Möglichkeit, an von der Lehrkraft betreuten Onlineschulungen teilzunehmen. Ein Set besteht aus Unterrichtsmaterial für 28 Kinder samt der entsprechenden Internetzugänge sowie einem Begleitbuch für die Lehrkraft. Mit den gespendeten Medienpaketen können sich 1.624 Mädchen und Jungen mit den Verkehrsregeln vertraut machen und sich so auf die Radfahrprüfung in der vierten Klasse vorbereiten. Die Medienpakete haben einen Gesamtwert von knapp 7.500 Euro, die durch die Landesverkehrswacht und das NRW-Verkehrsministerium mit Unterstützung von Sponsor*innen bereitgestellt wurden.

„In der pandemischen Lage hat es sich die Deutsche Verkehrswacht zum Ziel gesetzt, den Unterricht insbesondere mit Online-Medien zu unterstützen“, sagt Falk Neutzer, Geschäftsführer der Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.. „Allein mit dieser Spende können wir mehr als die Hälfte der 3.000 Schüler, die jährlich im Kreis Kleve die Radfahrprüfung ablegen, ausstatten.“ Schulamtsdirektorin Platzen bedankte sich für die großzügige Spende: „Die Medienpakete sind eine zeitgemäße Möglichkeit, das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu lernen. Auf diese Weise verinnerlichen die Schülerinnen und Schüler spielerisch und mit Freude die Verkehrsregeln.“

Seit vielen Jahren unterstützt die Verkehrswacht die theoretische und praktische Radfahrausbildung im Kreis Kleve mit Material und Personal. Dazu gehören unter anderem Prüfplaketten für die Fahrradchecks, Schulanfangsbanner und Radfahrtests, die von der Verkehrswacht zur Vorbereitung auf die verpflichtende Radfahrausbildung organisiert werden.