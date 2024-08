Beim „Kinder-Sommer im Kreis Kleve“ ist Halbzeit beim „Spielen ohne Grenzen“. Hunderte Kinder haben bereits in Kleve, Geldern, Weeze, Wallfahrtsstadt Kevelaer, Emmerich am Rhein, Wachtendonk und Straelen die Spiele-Nachmittage des Kreises Kleve besucht.

Auffällig war in der ersten Ferienhälfte, dass viele Mädchen und Jungen von ihren Großeltern begleitet wurden, die dann gemeinsam das „Spielen ohne Grenzen“ erlebten. Sehr gefreut haben sich die Organisatoren vor Ort über die vielen positiven Rückmeldungen der Kinder, Eltern und Großeltern zu diesem kostenfreien Angebot des Kreises Kleve.

So sieht der Kalender für das „Spielen ohne Grenzen“ für die restlichen Sommerferien aus:

Am Donnerstag, 8. August, geht es in Kerken am Sportplatz Nieukerk los.

Am Freitag, 9. August, findet die Veranstaltung in Rees am Sportplatz Ebentalstraße statt.

Am Dienstag, 13. August, geht es dann nach Issum, wo die Veranstaltung an der Grundschule St. Nikolaus stattfindet.

Die letzte Veranstaltung findet am Mittwoch, 14. August, in Kranenburg an der Christopherus Grundschule statt.

„Spielen ohne Grenzen“ findet an den jeweiligen Veranstaltungstagen von 13 bis 18 Uhr statt. Der Kreis Kleve weist darauf hin, dass die vorhandenen Ordnungskräfte nicht die Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten ersetzen. Bei Unwetter kann „Spielen ohne Grenzen“ aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

Alle Angebote sind für die Kinder kostenfrei. Deshalb gibt es keinen Verkaufsstand für Getränke oder Snacks. Für den kleinen Imbiss zwischendurch müssen die Gäste also selbst sorgen.

In allen Städten und Gemeinden sind die Flächen so großzügig ausgewählt, dass die Kinder genügend Platz für eine Pause und ein Picknick haben. Von dieser Möglichkeit haben in den ersten Wochen viele Gäste Gebrauch gemacht.

Alle Termine und Orte sowie Hinweise zu den weiteren Aktionen im „Kinder-Sommer“ finden sich auch online: www.kreis-kleve.de\kinder-sommer.