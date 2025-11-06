Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bringt ein Stück Heimat an den Spieltisch: Mit dem neuen Spielblock „Stadt. Land. Kevelaer.“ können Kinder, Familien und Freunde ihre Kreativität und ihr Wissen auf spielerische Weise unter Beweis stellen – mit einem besonderen Bezug zur Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ob bei einem gemütlichen Spieleabend, in geselliger Runde oder als kreative Pausenbeschäftigung – der neue Spielblock verbindet Unterhaltung mit lokalem Charme. Die Kategorien sind individuell auf Kevelaer zugeschnitten, hier wird zum Beispiel nach einer „Kevelaerer Sehenswürdigkeit“ oder nach einem „Kevelaerer Event“ gefragt. Diese laden dazu ein, die Wallfahrtsstadt aus einer neuen Perspektive zu entdecken. „Mit dem neuen Kevelaer-Spielblock möchten wir die Freude am gemeinsamen Spielen wecken und gleichzeitig die Besonderheiten Kevelaers auf unterhaltsame Art sichtbar machen“, erklärt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Der Spielblock ist für 4,90 Euro im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de, als auch direkt in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich. In der Zeit vom 28. November bis 21. Dezember kann dieser auch in der Tourist Information auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ erworben werden.