Spiel- und Showtag für Modelleisenbahner

Am Sonntag, 22. September 2024, zeigen die Modellbahner vom Stammtisch Niederrhein wieder, was sie so draufhaben. Anlagen, Dioramen und Züge in verschiedene Größen werden vorgeführt. Dazu erwartet die Besucher ein Rangierspiel und auch der „Lokdoktor“ wartet auf neue Patienten. Ein lohnendes Ausflugsziel für den Sonntagsspaziergang. Der Eintritt ist frei.

Gegründet wurde der Stammtisch 2019. Mittlerweile haben sich viele Teilnehmer aus der ganzen Region eingefunden. Der Austausch und die Gemütlichkeit stehen im Vordergrund. Aber auch die Gegenseitige Hilfe beim Bau der Heimanlage oder die Reparatur defekter Modelle sind Themen beim Stammtisch. Also einfach mal vorbeischauen und etwas zum Zeigen oder Ausprobieren mitbringen. Die Modellbahner treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat in der Gaststätte Alt Veert, Veerter Dorfstr. 22, 47608 Geldern-Veert. Auch an diesen Abenden sind Interessierte ab 19 Uhr immer willkommen.