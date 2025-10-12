Spiel- und Showtag für Modelleisenbahner

Am Sonntag, 12.10.2025, zeigen die Modellbahner vom Stammtisch Niederrhein (MSN) wieder unterschiedlichste Modellbahnanlagen, Dioramen und Züge in verschiedenen Größen.

Dazu erwartet die Besucher ein Rangierspiel und auch der Lokdoktor wartet auf neue Patienten. Aber auch Feuerwehrfahrzeuge und BookNooks (Mini-Häuschen fürs Bücherregal) werden gezeigt. Beim Suchspiel können die Kids sogar noch etwas gewinnen.

Gegründet wurde der Stammtisch 2019. Mittlerweile haben sich viele Teilnehmer aus der ganzen Region eingefunden. Der Austausch und die Gemütlichkeit stehen im Vordergrund. Aber auch die gegenseitige Hilfe beim Bau der Heimanlage oder die Reparatur defekter Modelle sind Themen beim Stammtisch.

Also einfach mal vorbeischauen und etwas zum Zeigen oder Ausprobieren mitbringen.

Die Modellbahner treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat in der Gaststätte Alt Veert, Veerter Dorfstr. 22, 47608 Geldern-Veert. Auch an diesen Abenden sind Interessierte ab 19 Uhr immer willkommen.

Der Spiel- und Showtag findet am 12.10.2025 in der Gaststätte Alt Veert von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.