Sperrung im Gewerbegebiet Süd für Straßenendausbau

Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet Süd in Kevelaer beginnt: Die Arbeiten werden in insgesamt fünf Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich nun vom Haagschen Weg (Höhe Hausnummer 5) bis zur Zeppelinstraße und hat am Montag, 14. Februar, begonnen.

Hierfür muss der Haagsche Weg in diesem Bereich gesperrt werden. Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich zehn Wochen Bauzeit in Anspruch nehmen. Die Stadtwerke Kevelaer bitten die Anwohner*innen und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die dadurch entstehenden Beeinträchtigungen.

Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme baut der Endausbau auf die zuvor hergestellte Baustraße auf. Der Straßenendausbau beinhaltet die vollständige Fertigstellung der Straßenoberfläche mit Bordsteinen, Entwässerungsrinnen, Pflaster- und Asphaltarbeiten sowie die Bepflanzungsmaßnahmen. Auch die Straßenbeleuchtung wird auf moderne LED-Technik umgebaut. Ein Fuß-/Radweg zwischen Gelder Dyck und Südstraße ist ebenfalls Bestandteil der Arbeiten. Im Frühjahr 2023 sollen alle fünf Bauabschnitte beendet sein.