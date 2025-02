Sperrung der Nordstraße

Die Bauarbeiten an der Nordstraße stehen kurz vor dem Abschluss. In den vergangenen Monaten wurden zwei Kanalschächte sowie der Regenwasserkanal erneuert. Nun folgt das Auftragen der Asphalt-Deckschicht, wofür eine vollständige Straßensperrung erforderlich ist. Das schreiben die Stadtwerke in einer aktuellen Pressemitteilung.

Die Sperrung ist für Mittwoch, 5. März, bis Freitag, 7. März, geplant. Voraussichtlich wird die Straße bereits am späten Freitagnachmittag wieder freigegeben.

Die Stadtwerke Kevelaer danken den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauzeit.