Spender gesucht!

Der SV Union Wetten weiß genau, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenhalt sind. Deshalb organisieren sie bei der Beachparty am 1. Mai 2025, eine Registrierungsaktion für die DKMS.

Jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich registrieren lassen.

Die Aktion soll insbesondere dem Vater von Liam, Louisa und Len helfen, der auf eine Stammzellenspende angewiesen ist, um seinen Blutkrebs zu besiegen. Doch auch anderen kranken Menschen kann mit so einer Registrierung bei der DKMS geholfen werden.

Während der Beachparty am Friedensplatz in Wetten kann man sich am 1. Mai von 12 bis 19 Uhr registrieren lassen.

Neben der Registrierung bietet der Tag viele Kinderattraktionen, Live-Musik und Gastronomie. Alle Einnahmen gehen an die Jugendabteilung der SV Union Wetten.