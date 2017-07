Spendenwand knackt 2000-Euro-Grenze

Vier Wochen lang stand die Brüggemeier-Spendenwand im Edeka-Markt in Winnekendonk. Nach Auszählung der Chips steht fest, dass es im Endspurt gelungen ist, die 2000-Euro-Grenze zu knacken. Am Ende sind es 2186,50 Euro, die von der Familie Brüggemeier an die 26 Vereine, Institutionen und karitativen Einrichtungen weitergegeben werden.



